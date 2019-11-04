Akademide ilk ders zili

BUGÜN NELER OLDU

AdanaSağlık-Sen Şubesi tarafından başlatılan Sağlık-Sen Akademi Sağlık Yöneticisi Yetiştirme Programı, Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, başkan yardımcıları, hastane başhekimleri, müdürleri ve kursiyerlerin yüksek katılımı ile başladı. Akademinin ilk dersi İl sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer tarafından verildi Adana Sağlık-Sen Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, "Sağlık-Sen Akademinin sağlık sektörünün her kademesinde rol alan tüm kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek sağlık yöneticileri ve liderlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak, Eğitimin sağlık yöneticilerine ve sağlık yönetici adaylarına kendilerini geliştirme cevizyon katma yönünde önemli bir destek olacağı düşündeşindeyiz" dedi. İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ise sağlığın tek başına yöneltilebilecek bir kavram olmadığını söyledi. Türkiye yatak ortalamasının 26 olmasına rağmen Adana'da 32 olmasına dikkat çeken Ahmet Özer, "Adana sürekli personel değiştiren bir il.Bunun avantajları var.Kurumsal hafıza için çok önemli bu.Burada bir sorun yok muş gibi davranılması ise dezavantaj.Bu psikoloji sizin değişim algınızı yok ediyor."Diyerek daha sağlıklı nesiller için spor ve diğer etkinliklerin alt yapısının olması gerektiğini sağlık çalışanlarından ise işini severek yaparken yabancı dil öğrenmeleri temennisinde bulundu.