Altunok, seyir terasında çalışmaları inceledi

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'deSilifke Belediyesi tarafından yapımı devam eden kale seyir terası çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Semih Yılmaz'dan bilgiler aldı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını tekrarlayan Başkanvekili Altunok, "Halkımızdan gelen talep ve istekler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin yanı sıra halkımızın da büyük ihtiyaç duyduğu seyir terasında çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz" dedi.