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Altunok, seyir terasında çalışmaları inceledi

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney
Giriş Tarihi: 4.11.2019
Altunok, seyir terasında çalışmaları inceledi
Mersin'de Silifke Belediyesi tarafından yapımı devam eden kale seyir terası çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Semih Yılmaz'dan bilgiler aldı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını tekrarlayan Başkanvekili Altunok, "Halkımızdan gelen talep ve istekler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin yanı sıra halkımızın da büyük ihtiyaç duyduğu seyir terasında çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz" dedi.
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Altunok, seyir terasında çalışmaları inceledi
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