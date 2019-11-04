Annesiz yavru köpeği biberonla besliyor

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inErdemli ilçesi sahilinde 3 günlük yavru köpek kendisini bulan genç kız sayesinde hayata tutundu. Gezintiye çıktığı sahilde gelen sesler üzerine henüz göbek bağı düşmemiş, gözleri bile açılmamış halde yavru bir köpek bulan Zübeyde Kelle adlı genç kız, çevrede minik köpeğin annesini aradı ancak tüm çabasına rağmen anne köpekle ilgili bir sonuç alamadı. Genç kız ölüme terk etmek istemediği minik yavruyu bir kliniğe getirerek burada temizlenip bakımının yapılmasını sağladı. Beslenme saatlerinde kliniğe gelen genç kız henüz ismi bile olmayan minik yavruyu biberon ile besliyor. Sevimli yavruyu sahilde gezinti esnasında gelen sesler üzerine fark ettiğini belirten Kelle, "Annesi terk etmiş. Kliniğe getirdim, şu an burada kalıyor, burada besliyoruz" dedi.