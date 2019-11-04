Astrid, yolculuğuna tüm hızıyla devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Girnesahilinde 2015 yılının Eylül ayında ağır yaralı olarak bulunan ve Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı'nın ortak çalışması sonucunda tedavi edilerek tekrardan denize bırakılan Astrid isimli Caretta Caretta türü kaplumbağa yolculuğuna devam ediyor. Girne Güzelyalı sahilinde 27 Ekim 2019 tarihinde denize bırakılan Astrid'in bugüne kadar 230- km yol alarak Kıbrıs sularından çıktığı ve uzmanlar tarafından Mısıra doğru yol aldığının düşünüldüğü belirtildi. Dört yıl süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sonucunda sağlığına kavuşturularak doğal yaşamı olan denize tekrardan bırakıldıktan sonra üzerine takılan GPRS ile uydu üzerinden sinyalleri altı gündür takip edilen Astrid'in, Kuzey sahillerini terk ederek, Karpaz Burnu ile Suriye arasındaki yolu yarıladığı kaydedildi. Uzman Zoolog Damla Kıral yaptığı açıklamada, Astrid'i 6 gündür takip ettiklerini dile getirerek, Kuzey sahilini takip ederek Karpaz burnuna aşıp Suriye yönüne ilerlediğini ardından da güneye doğru yöneldiğini tespit ettiklerini belirtti.