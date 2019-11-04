Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Aynı arsada 3 saat arayla 2 kez yangın çıktı

Aynı arsada 3 saat arayla 2 kez çıktı

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Aynı arsada 3 saat arayla 2 kez yangın çıktı
Mersin'in Erdemli ilçesindeki Lamos Kalesi yakınlarında hurdalar ve çalılarla kaplı arsada, 3 saat içinde çıkan 2 yangında itfaiye ekiplerince söndürüldü. Limonlu Mahallesindeki Lamos Kalesi yakınlarında içinde hurdaların döküldüğü çalılarla kaplı bir arsada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince söndürüldü. Ancak ilk yangından yaklaşık 3 saat sonra aynı bölgede ikinci bir yangın daha çıktı. Gelen ihbarla ekipler yangına bir kez daha müdahalede bulundu. Yangın büyümeden söndürüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aynı arsada 3 saat arayla 2 kez yangın çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN