Giysi toplama kutusuna ilgi

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Adana'daYüreğir Belediyesi, geri dönüşüm konusunda attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. 'Giysi Toplama Kutusu' projesi kapsamında Yüreğir'in belirli noktalarına giysi toplama kutuları yerleştirildi. Sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinen Yüreğir Belediyesi, bu doğrultudaki çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Makine İkmal Müdürlüğü'nde tasarlanan giysi toplama kutuları ilçenin farklı noktalarına yerleştirildi. İlk etapta Yüreğir Kültür Merkezi yanına, Kışla Mahallesi Muhtarlık binası önüne ve Adana Şehir Hastanesi önündeki otobüs durağı yanına konan giysi toplama kutularında ikinci el kıyafetlerin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kutularda toplanacak olan giysiler, tekstil eşyaları, ayakkabılar, çantalar ve oyuncaklar önce bir ayrıştırma işlemine tabii tutulacak. Kullanılabilir malzemelerin belirlenmesinden sonra bu ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belirli noktalara bırakılan giysi toplama kutularına Yüreğirlinin sahip çıkacağına inandığını söyledi. Verim alındığı takdirde giysi toplama kutularının sayılarını artıracaklarını belirten Başkan Kocaispir "Sosyal belediyecilik anlayışı ile başlattığımız bu projemizde vatandaşlarımız, ihtiyaç fazlasını değerlendirmek isterlerse biz emirlerindeyiz. Kutularımızın üzerine de yazdık. 'Saklamış olduğumuz değil, paylaştığımız bizimdir." diye konuştu.