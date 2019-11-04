Güngör: Esnafımızın her zaman yanındayız

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Terziler ve Konfeksiyoncular İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ni ziyaret etti. KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ertürkmen'in de yer aldığı ziyarette Kooperatif Başkanı İhsan Kurtar ve yönetiminden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güngör, üretim atölyelerinde çalışanlara kolaylık diledi.Başkan Güngör, "Terziler ve Konfeksiyoncular Yapı Kooperatifimizi ziyaret ettik. Burada üreticimiz, esnafımız büyük bir emekle faaliyet gerçekleştiriyor. Esnafımızın ortaya koyduğu emek şehrimiz için çok değerli. Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızın yanındayız. Kooperatifte yer alan, faaliyet gösteren tüm iş adamlarımıza istihdam ve üretime yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden TERKONSAN Başkanı İhsan Kurtar ise, "68 fabrikamızla yaklaşık 5 bin hemşerimize istihdam sağlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'e destekleri ve ziyareti için çok teşekkür ediyorum. İnşallah belediyelerimizin katkılarıyla kooperatifimiz daha da iyi bir noktaya ulaşacaktır" diye konuştu.