Hataylı aktarlar kış hazırlıklarını tamamladı

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'da, kış mevsimi öncesi soğuk algınlıklarının artmasıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aktarlar, hazırlıklarını tamamladı. Yaz aylarında kurutulan sebze ve meyveler, aktar tezgahlarında yerini aldı. Sonbaharın gelmesiyle beraber grip ve soğuk algınlığı hastalıklarında artış görülürken, vatandaşların ilgi gösterdiği aktarlar, kış aylarının yaklaşmasıyla hazırlıklarını tamamladı. Hastalıklara bitkilerle çözümler sunan aktarlar, yaz aylarında kuruttukları malzemeleri satışa sundu. Tarihi Uzun Çarşı'da 3'üncü kuşak aktar Evren Eraslan, uzmanların kuru meyve önerileriyle birlikte satışlarında artış olduğunu söyledi. Kış aylarında grip salgınıyla birlikte aktarların yoğunluk yaşadığına dikkat çeken Eraslan, "Çayı yapılabilen tropikal meyveler, kuru meyveler, elma, ayva, kuşburnu, alıç, vücut direncini arttırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor" dedi.