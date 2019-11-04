Kadınlar Bocce Volo kupası’nda büyük heyecan

Mersin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası
,
eleme müsabakaları
büyük bir çekişmeye sahne oldu. Toroslar Bocce Salonu
'nda gerçekleştirilen
organizasyona,
Türkiye'nin de aralarında
olduğu 12 ülkeden
36 sporcu katıldı. Sporcular
, gün
boyu süren elemelerde
en iyi skoru
elde edip, yarı
finale kalabilmek
için kıyasıya yarıştı. Türkiye Bocce,
Bowling ve Dart Federasyonu
Başkanı Mutlu Türkmen, önemli
bir etkinliğin ev sahipliğini üstlendiklerini
belirterek, "Eleme müsabakalarına Türkiye olarak 2 takımla katıldık. Organizasyon gayet iyi şekilde devam ediyor. İnşallah şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyoruz"
diye konuştu.