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Kadınlar Bocce Volo kupası’nda büyük heyecan

’deki organizasyona, 12 ülkeden 36 sporcu katıldı ise iki takımla şampiyonada mücadele ediyor

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Kadınlar Bocce Volo kupası’nda büyük heyecan
Mersin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası, eleme müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Toroslar Bocce Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin de aralarında olduğu 12 ülkeden 36 sporcu katıldı. Sporcular, gün boyu süren elemelerde en iyi skoru elde edip, yarı finale kalabilmek için kıyasıya yarıştı. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, önemli bir etkinliğin ev sahipliğini üstlendiklerini belirterek, "Eleme müsabakalarına Türkiye olarak 2 takımla katıldık. Organizasyon gayet iyi şekilde devam ediyor. İnşallah şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
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Kadınlar Bocce Volo kupası’nda büyük heyecan
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