Kadınlar Bocce Volo kupası’nda büyük heyecan

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de düzenleneneleme müsabakalarıbüyük bir çekişmeye sahne oldu.'nda gerçekleştirilenorganizasyona,Türkiye'nin de aralarındaolduğu 12 ülkeden36 sporcu katıldı., günboyu süren elemelerdeen iyi skoruelde edip, yarıfinale kalabilmekiçin kıyasıya yarıştı. Türkiye Bocce,Bowling ve Dart FederasyonuBaşkanı Mutlu Türkmen, önemlibir etkinliğin ev sahipliğini üstlendiklerinibelirterek,diye konuştu.