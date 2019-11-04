Kaplan sıkıntılı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Boluspor
'la golsüz berabere kalan Adanaspor
'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Üç puan alarak ligde bulunduğumuz konumdan bir an önce uzaklaşma isteğimiz vardı ama olmadı"
dedi. Teknik adam İpekoğlu
, iç saha maçına 3 puan alma düşüncesiyle çıktıklarını söyledi.
SONUCA GİDEMEDİK
Galibiyete ihtiyaç duyduklarını ve Boluspor karşılaşmasına bu amaçla hazırlandıklarını ifade eden Engin İpekoğlu, "Takımın rahat bir nefes alması için galibiyet şart. Sıkıntılı bölgeden uzaklaşmamız gerekiyor. Boluspor karşısında galibiyete ulaşmamızı sağlayacak çok pozisyona da girdik ancak sonuçlandıramadık"
diye konuştu.
İPEKOĞLU: SAKAT OYUNCULARIMIZ ÇOK
"Takımımızda çok fazla sakat oyuncu var" şeklinde konuşan İpekoğlu, "Bir an önce sakat oyuncuların aramıza katılmasıyla, arzu ettiğimiz galibiyetleri almaya başlarız diye düşünüyorum. Sakat oyuncu sayımız bizi kötü etkiliyor. Bu sorunun en kısa zamanda bitmesini arzu ediyoruz. Çünkü önümüzde çok zorlu bir süreç var" dedi.