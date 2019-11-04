Kaplan sıkıntılı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği'la golsüz berabere kalan'un teknik direktörü Engin İpekoğlu,dedi. Teknik adam, iç saha maçına 3 puan alma düşüncesiyle çıktıklarını söyledi.Galibiyete ihtiyaç duyduklarını ve Boluspor karşılaşmasına bu amaçla hazırlandıklarını ifade eden Engin İpekoğlu,diye konuştu."Takımımızda çok fazla sakat oyuncu var" şeklinde konuşan İpekoğlu, "Bir an önce sakat oyuncuların aramıza katılmasıyla, arzu ettiğimiz galibiyetleri almaya başlarız diye düşünüyorum. Sakat oyuncu sayımız bizi kötü etkiliyor. Bu sorunun en kısa zamanda bitmesini arzu ediyoruz. Çünkü önümüzde çok zorlu bir süreç var" dedi.