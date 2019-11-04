Lider Hatay’da keyifler yerinde

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altay'ı 3-2 yenen'un teknik direktörü, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.Toysal , çok sayıda pozisyondan faydalanamadıklarını aktardı. Toysal,dedi.