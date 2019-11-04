Lider Hatay’da keyifler yerinde

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altay'ı 3-2 yenen Hatayspor
'un teknik direktörü Bayram Toysal
, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Toysal, karşılaşmanın zor olacağını bildiklerini, rakip takımın çok derli toplu özellikle hücum bölgesinde önemli oyunculara sahip olduğunu söyledi.
Toysal , çok sayıda pozisyondan faydalanamadıklarını aktardı. Toysal, "Skor avantajı bizdeyken son 5-10 dakika gereksiz skoru koruma içgüdüsüyle biraz geriye çekilmeler oldu. Akabinde rakip bir gol attı, birkaç tane de ciddi anlamda pozisyona girdiler. Bizim için önemli olan bu maçta 3 puan almaktı ama yediğimiz iki gol de bize yakışmadı. Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Önceliğimiz bu maçtan 3 puan almaktı, onu başardık"
dedi.