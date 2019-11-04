Melih ABİ: Adana Emniyeti çocukları zehirleyenlerle mücadele ediyor

BUGÜN NELER OLDU

100. Yıl Mahallesi'nden arayan okurumuz okul önlerinde tek tek sigara satanların gençleri zehirlediği söylemişti. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yazım sonrası ekiplerini görevlendirdi. Okul önleri sivil polis kaynıyor. 100. Yıl Mahallesi'ndeki okullarda da sıkı bir çalışma yaptı. Aktaş, "Gerekirse ailelerle işbirliği yaparak çocuklarımızı zehirlemek isteyen bu kötü amaçlı insanları yakalayacağız. Çalışmalar bundan sonra artarak devam edecek. Memurlarımız burada sadece sigara satanları değil çocuklara zarar verenlerle de mücadele edecek. Hatta çocuklarla birebir konuşarak tanımadıkları kişilerle görüşmemelerini söyleyecek" dedi. Velilere de iş düşüyor tabii. Çocuklarımızı yakından takip etmeliyiz. Onları kötü alışkanlıklardan korumalıyız. Başı boş bırakmamalıyız!80 Yaşındabir okurumuz aradı. Tarsus'ta ikamet ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü Adana'ya yakınlarını ziyarete gelmiş. En güvenli araç olduğu için treni seçmiş. Hep trenle gidiş geliş yapar zaten! TCDD son yıllarda büyük atılımlar yaptı. Hızlı tren konusunda takdir topladı. Adana'da hızlı trene hazırlanıyor. Perşembe günü Adana- Mersin seferini yapan 17.15'te treninde temizlik sıfır. Uçaklar temizlenir. Otobüsler de! Neden treni temizlemezler. Yaşlı okurumuz tuvaleti kullanmak istemiş. Ama tuvalet tıkanmış. Trenin sarsıntısıyla biriken sular etrafa saçılıyordu. Yaşlı adam tuvaletini yapmadan Tarsus'a kadar gitmek zorunda kaldı. Hızlı treni yakalayan TCDD'ye yakışmadı. Sefer öncesi bakılmaz mı kardeşim? Hadi bakalım! Bizzat tuvaletleri kontrol edeceğim... Ona göre, haberiniz olsun!