Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Narenciyeden kıyafetler

Narenciyeden kıyafetler

’de kapsamında düzenlenen defile nefes kesti. Narenciye ürünlerinin kullanıldığı kıyafetler izleyenlerden tam not aldı

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Narenciyeden kıyafetler
Mersin'de bu yıl 7.'si gerçekleştirilen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen 'narenciye' temalı defile izleyenleri etkiledi. Narenciye ürünlerinin kullanıldığı kıyafetlerle boy gösteren mankenler, izleyenlerden tam not aldı. Ayrıca farklı ülkelerden gelen dans gruplarının ve flyboard gösterisi de festivale renk kattı. İlki 2010 yılında yapılan ve 2015 yılına kadar aralıksız sürdürülen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, çeşitli sebeplerden dolayı ara vermişti. Geçen yıl yeniden başlayan festivalin bu yıl 7.'si başladı. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 55'inin karşılandığı Mersin'de gerçekleştirilen Uluslararası Narenciye Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

MANKENLER TAM NOT ALDI
Festival kapsamında Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park içerisinde narenciye temalı defile düzenlendi. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından aylar öncesi hazırlıklarına başlanan defile, izleyenleri etkiledi. Narenciye ürünlerinin kullanıldığı kıyafetlerle boy gösteren mankenler, tam not aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Narenciyeden kıyafetler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN