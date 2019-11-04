Önce uyardılar sonra halay çektiler

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Adana'da polis, maganda kurşununa karşı, başta sokak düğünleri olmak üzere kına, sünnet ve asker uğurlamaları gibi açık hava kutlamalarına sürpriz ziyaretler yapıp, burada silah ve patlayıcı maddeler konusunda vatandaşları uyardı. Asker kınasına katılan polisler uyarının yanısıra vatandaşlara "Mutluluğa kurşun sıkmayın geleceği karatmayın" broşürleri dağıttıktan sonra davetlilerle birlikte çiftetelli oynayıp halay çekti.Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, maganda kurşunu nedeniyle yeni ölümler yaşanmaması için başta sokak düğünleri olmak üzere kına, sünnet ve asker uğurlaması gibi açık hava kutlamalarında silah ve patlayıcı madde kullanımının engellenmesi talimatını verdi. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü de 'Mutluluğa kurşun sıkmayın, geleceği karartmayın' sloganıyla dikkat çeken bir kampanya başlattı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bünyesinde 2'si kadın toplam 7 kişilik üç ayrı tim oluşturuldu. Söz konusu timler, başta düğün ve kına olmak üzere sünnet ve asker uğurlaması gibi açık hava kutlamaları için polis merkezine yapılan başvuruları mercek altına aldı. Maganda kurşunu olaylarının yoğun olduğu mahallelere öncelik verildi. Polis, düğün, kına, sünnet ve asker uğurlamalarına sürpriz ziyaretler gerçekleştirip, burada vatandaşları silah ve patlayıcı maddeler konusunda uyarıp, onlara çeşitli bilgiler verdi. Ekiplerin son adresi ise, Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi oldu. Vatani görevini yerine getirmek için Erzurum'daki birliğine teslim olmak üzere yola çıkan Kadir Çetinkaya (22) için düzenlenen asker kınasına polisler de katıldı. Önce eğlenceye ara verilip, sonra da asker kınasına katılanlara, 'Mutluluğa kurşun sıkmayın, geleceği karartmayın' sloganıyla hazırlanan broşürler dağıtılıp, duvara da, 'Silah kullanarak eğlenmek; cesaret ve güç değil, cehalet göstergesidir' ifadesinin yer aldığı ilanlar asıldı. Ekip sorumlusu baş polis Yusuf Karaman, "En mutlu günleriniz, silahsız, gürültüsüz ve huzur içinde olsun" dedi.Asker Kadir Çetinkaya da, "Bir anda karşımızda polisi görünce şaşırdık. Niyetlerini anlayınca polise olan sevgi ve saygımız bir kat daha arttı. Başka hayatlar solmasın, çocuklar ölmesin diye başlatılan bu kampanya çok anlamlı. Bir asker olarak ben de destekliyorum" dedi. Polis, daha sonra Çetinkaya ile birlikte karşılıklı çiftetelli oynadı, ardından da diğer davetlilerle halay çekti.