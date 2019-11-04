SANKO’nun konuğu Prof. Dr. Çelik oldu

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TürkHemşireler Derneği (THD) Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde "Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek İçin" konulu sunumda bulundu. Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, "Dünyanın kabul ettiği bir gerçek var, eğer bir şeyler yapılacak, bir başarı elde edilecekse, bu tek başına değil, bir ekiple olacaktır. Ekip olamıyorsanız, ekip halinde çalışamıyorsanız, ne yaparsanız yapın, başarılı olmanız mümkün değil" dedi. SANKO Üniversite olarak, tıp, hemşirelik, beslenme ve diyetetik ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinin bir arada ve uyum içinde, ekip anlayışıyla yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, Öğrencilerimizin mesleğe adım attığında bunların büyük faydasını göreceğine inanıyoruz. Bu fırsatı iyi değerlendireceğinizi düşünüyorum" şeklinde konuştu. SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna ise, "Yalnız başımıza biraz, ancak birlikte çok fazla şey yapabiliriz demek için Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri ile SANKO Üniversitesi Hastanesi hemşirelerinin, THD Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik'le buluştuğunu söyledi. THD Başkanı Prof. Dr. Çelik de, "İlk insandan bu yana süregelen insan örgütlenmesi en basit düzeyde aileden, düzenli ordulara, imparatorluklara, modern ulus devletlere ve küresel şirketlere kadar uzanmaktadır" dedi. Prof. Dr. Çelik, "Mesleki örgütlenme aynı düşünce ve inançları taşıyan belirli sayıda insanın mesleki çıkarlar doğrultusunda bir araya gelerek örgüt yapısı oluşturmasıdır" dedi.