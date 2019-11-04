Sırtında içi taş dolu çantayla ölüme gitti

BUGÜN NELER OLDU

ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünde okuyan ve sadece 6 gün üniversiteli olan Mersinli genç, kız arkadaşına gönderdiği mesaj ve fotoğrafın ardından sırtında içi taşla dolu çanta ile ölüme gitti. Mersin'in Silifke ilçesinde ikamet eden Yusuf Şahin (19), geçen yıl üniversite sınavına girip kazandı ancak daha iyi bir öğrenim görebilmek için ikinci bir sınava girmeye karar verdi. Bu süreçte internet ortamında oyun oynarken bir kızla tanışan ve bir süre kızla arkadaşlığını sürdüren Şahin, İstanbul'a kız arkadaşını görmeye gideceğini söyledi. İstanbul'da 1 hafta kaldıktan sonra Silifke'ye gelen Yusuf Şahin, ailesine üniversiteye gideceğini anlattı. Şahin, ek kontenjandan tercihini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümüne yaparak babası Barbaros Şahin ile birlikte Çanakkale'ye gidip yurda yerleşti. Baba Barbaros Şahin ise Silifke'ye geri döndü. Ailesi birkaç gün sonra görüştükleri oğulları daha sonra telefonlara cevap vermeyince merak edip yurt yetkililerini aradı. Baba Barbaros Şahin oğlunun yurda gitmediğini öğrenince eşi Yüksel Şahin'i de yanına alarak Çanakkale'ye gitti. Şahin çifti, burada sadece 6 gün üniversite hayatı olan oğullarının ölüm haberini aldı. Çanakkale'nin Kepez sahilinde balıkçılar tarafından sırtında içi taşla dolu bir çanta ile denizde bulunan Yusuf Şahin'in Barbaros Şahin, oğlunun intihar edebilecek bir yapıda olmadığını belirterek, ölümünün aydınlatılmasını istedi. Anne Yüksel Şahin ise, "Oğlumun intihar edeceğine inanmıyorum. Bu konuda yetkililerin bu sır perdesini aralamasını istiyoruz. Aile olarak çok perişan haldeyiz" dedi.