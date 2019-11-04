Telefon dolandırıcısı iki kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta
emekli öğretmenin 150 bin lirasını
dolandıran suç şebekesi
üyeleri Şanlıurfa'da yakalandı.
Dolandırıcılar tutuklanarak
cezaevine teslim edildi. Edinilen
bilgiye göre, dolandırıcılık olayı,
Kahramanmaraş'ta yaşandı.
67 yaşındaki Emekli Öğretmen
Aysel K.'yı telefonla arayan kimliği
meçhul kişiler, 'Biz polisiz.
Hesabınıza terör örgütü adına
para yollanıyor, operasyon yapacağız,
acilen sizin parayı kurtarmamız
lazım, hesabınızda size
ait tüm parayı poşet içinde çevre
yoluna bırakın' şeklinde konuşma
yaptılar.
Dolandırıcıların polis olduğuna
inanan emekli öğretmen,
150 bin lirayı poşete koyarak
Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu
yolu üzerine tarif edilen yere
bıraktı. Daha sonra parayı alan
dolandırıcılar
olay yerinden
kaçtı.
Daha sonra
dolandırıldığını
anlayan
emekli
öğretmen
durumu
polise bildirdi.
Kahramanmaraş Asayiş
Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık
Büro Amirliği ekipleri araştırma
başlattı. Olay yerinden başlayıp
yüzlerce kamerayı inceleyen
polis ekipleri, adım adım iz
sürdüğü aracın plakasını ve olayın
şüphelilerini tespit etti.
Operasyon için harekete
geçen Kahramanmaraş
Polisi, Jandarmanın da desteği
ile Şanlıurfa'nın Akçakale
ilçesinde şüphelileri yakaladı.
Olaya karışan
araç sahibi isde
Şanlıurfa'da
yakalandı.
Akçakale'de
Mısır tarlasında
kovalamaca
sonucu yakalanan
Kasım K.
(31) ile Ahmet
Tehkin'in (26)
telefon dolandırıcılığı olaylarından
çok sayıda suç kayıtları
olduğu tespit edildi. Şanlıurfa
il Merkezinde bir adreste yapılan
aramada 120 bin lira para ele
geçirildi. Şüphelilerden Kasım
K. ve Ahmet T. suçlamayı kabul
etmezken, araç sahibi M.A., ile
birlikte Kahramanmaraş'ta adliyeye
sevk edildi. Kasım K. ile
Ahmet T. olay günü olay yerine
geldiklerini ancak olayı yapmadıklarını
beyan ettiler.