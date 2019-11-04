Telefon dolandırıcısı iki kişi tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'taemekli öğretmenin 150 bin lirasınıdolandıran suç şebekesiüyeleri Şanlıurfa'da yakalandı.Dolandırıcılar tutuklanarakcezaevine teslim edildi. Edinilenbilgiye göre, dolandırıcılık olayı,Kahramanmaraş'ta yaşandı.67 yaşındaki Emekli ÖğretmenAysel K.'yı telefonla arayan kimliğimeçhul kişiler, 'Biz polisiz.Hesabınıza terör örgütü adınapara yollanıyor, operasyon yapacağız,acilen sizin parayı kurtarmamızlazım, hesabınızda sizeait tüm parayı poşet içinde çevreyoluna bırakın' şeklinde konuşmayaptılar.Dolandırıcıların polis olduğunainanan emekli öğretmen,150 bin lirayı poşete koyarakDulkadiroğlu ilçesi Karacasuyolu üzerine tarif edilen yerebıraktı. Daha sonra parayı alandolandırıcılarolay yerindenkaçtı.Daha sonradolandırıldığınıanlayanemekliöğretmendurumupolise bildirdi.Kahramanmaraş AsayişŞube Müdürlüğü DolandırıcılıkBüro Amirliği ekipleri araştırmabaşlattı. Olay yerinden başlayıpyüzlerce kamerayı inceleyenpolis ekipleri, adım adım izsürdüğü aracın plakasını ve olayınşüphelilerini tespit etti.Operasyon için hareketegeçen KahramanmaraşPolisi, Jandarmanın da desteğiile Şanlıurfa'nın Akçakaleilçesinde şüphelileri yakaladı.Olaya karışanaraç sahibi isdeŞanlıurfa'dayakalandı.Akçakale'deMısır tarlasındakovalamacasonucu yakalananKasım K.(31) ile AhmetTehkin'in (26)telefon dolandırıcılığı olaylarındançok sayıda suç kayıtlarıolduğu tespit edildi. Şanlıurfail Merkezinde bir adreste yapılanaramada 120 bin lira para elegeçirildi. Şüphelilerden KasımK. ve Ahmet T. suçlamayı kabuletmezken, araç sahibi M.A., ilebirlikte Kahramanmaraş'ta adliyeyesevk edildi. Kasım K. ileAhmet T. olay günü olay yerinegeldiklerini ancak olayı yapmadıklarınıbeyan ettiler.