Yazar Hale Caneroğlu, D&R’da okurlarıyla buluştu

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MutlulukVirüsü adlı kitabı ile başarının mutlu olmak için yetmediğini anlatan Yazar Hale Caneroğlu, Adanalı okurlarıyla Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde D&R'da buluştu. Çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra bir albüm çıkaran, çok sayıda konser veren ancak, bunca başarının mutlu olmak için yeterli olmadığını anladığında kişisel gelişime yönelen Yazar Hale Caneroğlu, kendi yaşamından da kesitler sunduğu "Mutluluk Virüsü" adlı kitabını sevenleri için imzaladı. D&R'da düzenlenen imza gününde, okurlarına hem kitaplarını imzalayan hem de sohbet edip, anı fotoğrafları çektiren Yazar Hale Caneroğlu, kitabına gösterilen ilgiye ilişkin görüşlerini dile getirirken, "Çok güzel, müthiş mesajlar alıyorum. İnsanların hayatlarına dokunduğumu hissediyorum ve kitabımı okuyanların hayatlarını değiştirmek için karar aldıklarını öğrendiğimde mutlu oluyorum" dedi.