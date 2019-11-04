Zabıta etiket denetimi yaptı

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SilifkeBelediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri, ilçe merkezinde ve mahallelerde kurulan semt pazarlarında etiket denetimini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın pazar alışverişlerinde mağdur olmaması, kaliteli ve güvenli hizmet alabilmesi için ilçe merkezi ve mahallelerimizde kurulan açık semt pazarlarında zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürmektedir. Ekiplerimiz bu denetimler esnasında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince terazi denetimi, etiket denetimi ve pazarcı esnaflarının pazar standartlarına uygun faaliyetlerinin denetimine devam etmektedir. Ekiplerimiz ayrıca pazarcı esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın da istek ve şikayetlerini de tespit ederek bu sorunların çözümü konusunda çalışmalar yürütmektedir. Ekiplerimiz, pazarcı esnaflarını kontrolde satış esnasında terazilerin tezgâh önlerinde vatandaşın görebileceği konumda olması, etiketlerdeki rakamların anlaşılır olması, tezgahların temiz ve düzenli olması gibi konularda da hassas davranarak gerekli uyarıları yapmaktadır. Yaptığımız denetimler ile hem vatandaşlarımızın sağlığının korunması hem de halkımızın maddi açıdan zarar görmesinin önüne geçmek için denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.