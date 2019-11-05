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1 ton narı çaldı

Giriş Tarihi: 5.11.2019
1 ton narı çaldı
MERSİN'İN Tarsus ilçesi Çukurova bölgesel Havalimanı içinde bulunan ve devlete ait Nar bahçesindeki ağaçlardan yaklaşık 1 ton nar çalındığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre 112 ihbar hattına gelen bir ihbarda Çukurova bölgesel Havalimanı Şantiyesi içerisinde Çaybaşı Mahallesi sınırlarında kalan bölümde bulunan, devletin hüküm ve tasarrufunda yer alan Nar bahçesindeki ağaçlardan Nar çalınması ile ilgili olarak Tarsus Jandarma ekibi harekete geçti. Jandarma ekibi olay yerine geldiğinde plakasız bir traktörün havaalanı sınırlarından çıkarken traktörü durdurdu. Yapılan kontrolde yaklaşık 1 tonları traktörün römorkunda Torbalı andı belirlendi. Nar hırsızlığı ile ilgili olarak 3 şüpheli yakalanırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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1 ton narı çaldı
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