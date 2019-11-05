Ailesine kızdı bankanın camını çekiçle kırdı

BUGÜN NELER OLDU

22 yaşındaki Osman B., ailesine sinirlenince öfkesini özel bir bankanın camından çıkardı. Genç adam, eline aldığı çekiçle bankanın camına defalarca vurdu. Camı kıran Osman B., etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Osman B., "Ailemle kavga etmiştim. Psikolojim bozuktu, Pişmanım" dedi. Olay Seyhan ilçesine bağlı Gürsepaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlıktan kaydı olduğu öne sürülen 23 yaşındaki Osman B., gündüz vakti özel bir bankanın camını çekikçe kırmaya başladı. Genç adam, bir taraftan camı kırarken bir taraftan da diğer elinde bulunan bıçakla yanından geçen vatandaşların kendisine yaklaşmaması için tehdit etti. Polis, yapılan ihbar üzerine Osman B.'yi gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden geçilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ailemle kavga etmiştim. Psikolojim bozuktu. Amacım bankayı soymak değildi. Böyle bir amacım olsa gündüz vakti mi yaparım? Çok pişmanım" dedi. Şüpheli Osman B., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.