Arslan: Festival Mersin ekonomisine canlılık getirdi

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bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali'nde stant açan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, Mersin narenciye festivaline destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bir çok ülkeden gelen konukların kent ekonomisine canlık getirdiğini dile getirdi. Arslan, "Mersin denince akla ilk gelen Narenciyedir buda Ekonomisi için çok önemli bir katılımdır, Mersin, tarihi ve turistik yüz ölçümü ile hem verimli toprakları hem de sanayisi ile Türkiye'nin yükselen yıldızı olmaya devam etmektedir. Festival şehrin sosyo ekonomisine canlık getirmiş. Yerel ve ulusal zenginliklerin hep bir arada olması kente canlık sağlamıştır" dedi.