ATDSK kortlarında en anlamlı turnuva

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) düzenlenen, büyük katılımla gerçekleşti. Turnuvaya, 8 kategoride 250 tenisçi katıldı.TDSK Başkanı, Türkiye'nin 1 numaralı kulübü iddiasıyla çıktıkları yolda 3 yılda yapılan yatırımlar ve projelerle bunu gerçekleştirdiklerini vurgulayarak,dedi.Turnuvada şampiyonluk kupasını kaldıran ve ikinci olan sporcuların isimleri şöyle: Kadınlar Master Grubu'nda Ece Şanıvar Koçak ve Aylan Kurtar, A Grubu'nda Saime Üreten ve Semra Taşucu, B+C Grubu'nda Özleyiş Bakırtel, Sevdiye Acele. Erkekler 45+ Master Grubu'nda Abdurrahman Gündeşlioğlu ve Alper Müftüoğlu, 25+ Master Grubu'nda Özkan Çetin ve Eren Altunsüzer, A Grubu'nda Burak Demirçalı ve Esved Göçmez, B Grubu'nda Cumhur Demirağ ve Ercan Afşar, C Grubu'nda Burak Taştekin ve Çetin Aydoğan.