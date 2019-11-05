ATDSK kortlarında en anlamlı turnuva

ADANA Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) düzenlenen Akbal Rulman Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası
, büyük katılımla gerçekleşti. Turnuvaya, 8 kategoride 250 tenisçi katıldı. Senyör tenisçilerin kortlarda tenis rüzgarı estirdiği turnuvanın ödül töreninde Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıldönümü de kutlandı.
TDSK Başkanı Ali Refah Keskin
, Türkiye'nin 1 numaralı kulübü iddiasıyla çıktıkları yolda 3 yılda yapılan yatırımlar ve projelerle bunu gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Sevdamız tenis oynayan insanların sayısını artırmaktı. Bunu başardık. Kulübümüzü de Türkiye'nin en büyük kulübü yaptık. Büyük turnuvalarda başarısı, enerjisiyle herkes tarafından konuşulan kulüp olduk"
dedi.
Turnuvada şampiyonluk kupasını kaldıran ve ikinci olan sporcuların isimleri şöyle: Kadınlar Master Grubu'nda Ece Şanıvar Koçak ve Aylan Kurtar, A Grubu'nda Saime Üreten ve Semra Taşucu, B+C Grubu'nda Özleyiş Bakırtel, Sevdiye Acele. Erkekler 45+ Master Grubu'nda Abdurrahman Gündeşlioğlu ve Alper Müftüoğlu, 25+ Master Grubu'nda Özkan Çetin ve Eren Altunsüzer, A Grubu'nda Burak Demirçalı ve Esved Göçmez, B Grubu'nda Cumhur Demirağ ve Ercan Afşar, C Grubu'nda Burak Taştekin ve Çetin Aydoğan.