Demirtaş: Çocuklarımızı bilgi, beceri ve teknolojiyle donatalım

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, il genelinde faaliyette bulunan okul müdürleri ile konferansta bir araya geldi. Şehit Yunus Uğur Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Murat Süzen ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da katıldı. Vali Demirtaş, gençlerin ve çocukların çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojiyle donatılması ve onların milletimizin kültür ve medeniyet kodlarına vakıf bireyler olarak hayata ve geleceğe hazırlanmasının temel hedefleri olduğunu dile getirdi. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin genç neslin ihya ve inşasındaki rolünün çok büyük olduğunu belirten Vali Demirtaş, millet olarak en büyük sermayemiz olan çocukları bir kuyumcu titizliği ile işlemek ve eğitimdeki başarının yükseltilmesi için tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışılmak gerektiğini vurguladı. Adana'nın eğitimdeki başarı çıtasını daha yükseklere çıkarmak adına büyük bir özveri gösterdiklerini vurgulayan Vali Demirtaş, "Çocuklarımızın, daha nezih ortamlara kavuşturulması amacıyla, eğitim yatırımlarımızı artırıyoruz. Başta okul ve derslik inşaatları olmak üzere, spor salonu, pansiyon ve diğer donatı unsurları ile fiziki sıkıntıların ortadan kaldırılması için yoğun bir biçimde çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Demirtaş, "Yürüttüğümüz çalışmalar, ilimizin eğitim altyapısının iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için tek başına kâfi değildir. Bu sebeple özel sektörden hayırsever vatandaşlarımıza, belediyelerimizden meslek odalarımıza her kesimin katkılarını bekliyoruz." dedi. Vali Demirtaş , çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bunu insanlığın hayrına kullanan, kültürlü, ahlaklı, nitelikli, bilime sevdalı bireyler yetiştirmek için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Vali Demirtaş, " İl ve ilçe müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz, tüm okullarımızın eğitim-öğretim durumlarını yerinde görmeli, eksikliklerin giderilmesi noktasında koordineli çalışmalıdır. Okul veli iş birliği artırılmalı ve sosyal medya kullanımı konusunda da son derece dikkatli olunmalıdır. Ayrıca okullarımızın güvenliği konusunda da gerekli önemler alınmalıdır. Okul çevresine gelen ve öğrencilerinizi rahatsız eden şahıslar emniyet personeline bildirilmelidir" dedi.