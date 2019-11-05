Emlak vergisinde son gün 30 Kasım

BUGÜN NELER OLDU

Yüreğir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü M. Ramazan Uyanık, Emlak, İlan Reklam Vergisi'nin son tarihinin 30 Kasım olduğunu belirterek, "Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri ve mağdur olmamaları için İlan Reklam Vergilerini 30 Kasım tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir'' dedi. Yüreğir Belediyesi Emlak servisinde vatandaşların vergileri rahatlıkla ödemeleri için uygun ortamların hazırlandığını belirten Mali Hizmetler Müdürü Ramazan Uyanık, "Vatandaşlarımız sıra beklemeden kendilerine yapılan çay, meyve suyu ikramları eşliğinde vergilerini ödeyebileceklerdir. Borçlarını ve idari para cezalarını zamanında ödemeyen vergi mükellefleri ve vatandaşlarımıza, ödenmeyen vergilerin tahsili için 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır" diyerek vatandaşların borçlarını gününde ödeyerek mağdur olmamalarını istedi.