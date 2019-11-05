Gaziantep’in Fıstık ve Zeytin’i

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'ndann yasa dışı yollarla ülkeye sokulurken yakalanıp Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilen iki maymun yavrusuna "Fıstık" ve "Zeytin" isimleri verildi. Maymuj yavrularının isimleri, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yapılan anket çalışması sonucunda belirlendi. Ziyaretçiler tarafından yapılan oylamada, dişi makak maymunu yavrusuna "Fıstık", erkek makak maymunu yavrusuna ise "Zeytin" ismi verildi. Hayvanat bahçesinde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Doğa, bize emanet, canlılar bize emanet, bu emanete sahip çıkmak için hayvanat bahçesinde durmadan çalışıyoruz. Maymunların isimleri için bir anket düzenledik, halkımıza sorduk. Dünya'nın lezzet başkenti olmamız hasebiyle 200'e yakın isim içerisinde hep yiyecek isimleri öne çıktı. Ankette 'fıstık', 'biber' ve 'zeytin' en çok tercih edilen isim oldu" dedi. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Habur Sınır Kapısı'nda yakalanarak el konulan 2 maymun türünün inceleme sonucunda "makak" olduğunun belirlendiğini aktardı. Yavruların yaklaşık 1,5-2 aylık olduklarını anlatan Özsöyler, "Bize getirildikten sonra tüm kontrollerini yaptık. Hayvanlar yolda hırpalandıkları için yoğun bakım ünitesine aldık. Burada gerekli bakımlarını yaptık" dedi. Özsöyler, "İki gün yoğun bakımda kaldılar, genel durumlarını düzelttik. Belli oranda anne sütü emmediklerinden protein yüklü sütle besledik. Sütten kesildiler, meyve, sebze ve bisküvi yemeye başladılar" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Şahin'le Vali Davut Gül, yavru maymunlara sebze ve meyve vererek besledi.