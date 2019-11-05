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Geleceğin aşçılarından 33 metrelik tantuni

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Geleceğin aşçılarından 33 metrelik tantuni
TOROS Üniversitesi'nin aşçılık bölümü öğrencileri, 7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'nde 33 metrelik tantuni hazırladı. Öğrenciler kentin yöresel lezzeti tantuninin tanıtımını yaptı. Bu kapsamda, yaklaşık 65 kilogram et ile Mersin'in plakasına ithafen 33 metre olarak sunumu yapılan tantuni vatandaşlara dağıtıldı. Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop, tantuninin tanıtımını yapmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi. Öztop, "Daha önce denenmemiş bir şeyi yaptık ve 33 metre tantuni yaptık. Narenciye ile marine ettiğimiz Mersin'in en ünlü lezzetlerinden tantuniyi misafirlerimize ikram ettik ve çok beğenildi." diye konuştu.
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