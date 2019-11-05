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Güngör: Üreticimize desteğimiz sürecek

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin yanındayız. Tarıma destek vermeye devam edeceğiz” dedi

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 5.11.2019
Güngör: Üreticimize desteğimiz sürecek
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 5. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar alanındaki stantları tek tek gezen Başkan Güngör, üreticilerden bilgiler aldı. Kahramanmaraş'ın tarımda önemli bir potansiyeli olduğuna vurgu yapan Başkan Güngör, "Tarım, Gıda ve Hayvancılık fuarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. Başkan Güngör, "Şehrimizin önemli bir potansiyeli var. Fuarımıza da il dışından da çok sayıda firma katılım gösterdi. Bu fuar, projelerimiz arasında yer alan Tarım Borsası çalışmalarımıza önemli bir hazırlık aşaması. İnşallah bu fuarımızı daha da geliştireceğiz. Bu vesileyle gerçekleştirilen organizasyona katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.
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Güngör: Üreticimize desteğimiz sürecek
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