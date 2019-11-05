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Hatıra İpek Mendil Sergisi Tarsus’ta açıldı

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Hatıra İpek Mendil Sergisi Tarsus’ta açıldı
DÜNYANIN farklı ülkelerinden toplanarak bir araya getirilen hatıra ipek mendillerinin yer aldığı sergi Mersin'in Tarsus ilçesinde açıldı. Sadık Paşa Konağı'nda gerçekleştirilen "Geçmişin İletişim Mecrası Hatıra Mendilleri" adlı serginin açılışına ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği sergide Koleksiyoner Oğuz Aydemir başta Osmanlı Devleti olmak üzere Fransa, Rusya, İngiltere, Belçika, Almanya, Hollanda gibi 25 ülkenin tarihsel olaylarının işlendiği 50 mendili sanatseverlerle buluşturdu.
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Hatıra İpek Mendil Sergisi Tarsus’ta açıldı
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