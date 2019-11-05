Mersin’de balon balığı paniği

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kedilerin telef olması üzerine, Anamur Hayvanları Koruma Derneği harekete geçti. Sahillerde hayvanseverlerle birlikte balon balığı arayan dernek üyeleri, örnek olması için buldukları bir balon balığını ise kazdıkları çukura gömdüler. Kızıldeniz, Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşamalarına rağmen, iklim değişikliğinin etkisiyle Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz kıyılarına gelen istilacı göçmen balon balıkları, yaklaşık 3 ay önce ailesiyle Anamur ilçesi Kaledran Mahallesi'ne tatil için gelen 8 yaşındaki E.B.D.'nin sol el yüzük parmağını son boğumdan kopardı. 2 gün önce de, Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Hüsnü Ortaç, dönem dönem sahilde yiyecek verdiği kedilerden bazılarının kustuğunu fark etti. Kedilere ilaçlı tedaviyle müdahalede bulunan Ortaç, kusan kedilerin kurtulduğunu ancak kusamayan kedilerin telef olduğunu belirtti. Sahilde yapılan araştırmada balon balığı yediği tespit edilen ilk belirlemelere göre 2'si büyük ve 3'ü yavru, 5 kedinin telef olduğu ortaya çıktı. Olayın takibi sırasında bir kedinin yavrularını beslemek için ağzında bir balon balığı daha getirdiği gözlendi.