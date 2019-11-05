Palmiye yaprakları kadınların gelir kapısı oldu

BUGÜN NELER OLDU

sonbaharla kuruyan palmiye yaprakları, kadınların ellerinde sepet, hasır, çanta, çaydanlık ve tencere altlığı gibi el emeği göz nuru ürünlere dönüştürülüp satılıyor. Arsuz ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan örücülük kursuna katılan kadınlar, sonbaharda kuruyarak dökülen palmiye yapraklarını değerlendirmek için kolları sıvadı. Kadınlar, palmiye yapraklarıyla, sepet, hasır, çanta, çaydanlık ve tencere altlığı gibi çeşitli ürünleri binbir zahmetle üretmeye başladı. Kendi tasarımı ürünleri sosyal medyadan satışa çıkaran kadınlar, hem boş zamanını değerlendiriyor hem de aile ekonomisine katkı sunuyor. Kurs eğitmeni Azize Alay, 4 yıl önce açılan kursta 32 kadının eğitim gördüğünü söyledi. Palmiye yapraklarını toplayıp tek tek ayırdıktan sonra çeşitli ürünler tasarlamak için bunları ip haline getirdiklerini anlatan Alay, ev kadınlarına sıfır maliyetle meslek ve para kazandırdıklarını vurguladı. Özellikle palmiye yapraklarını kullandıklarını belirten Alay, "Onlar bu bölgenin doğal bitkisi konumunda ve atıl durumda. El atınca ortaya güzel şeyler çıkıyor, daha da çıkacaktır" dedi.