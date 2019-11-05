Play-off’a emin adımlarla ilerliyor

BUGÜN NELER OLDU

dana U-12 Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden, play-off yolunda engelleri tek tek geçmeye devam ediyor.Antrenörlerve'ın öğrencileri her geçen gün oynadıkları futbolla göz kamaştırıyorlar.Bu aradada turnuvaya katılan takımları tek tek ziyaret ederek başarılar diledi.