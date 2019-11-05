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Play-off’a emin adımlarla ilerliyor

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Play-off’a emin adımlarla ilerliyor
Adana U-12 Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Adana Yurtspor, play-off yolunda engelleri tek tek geçmeye devam ediyor. Gençlik Stadı'nda Toros Demirspor'u ile karşılayan Yurtspor, rakibini 5-2 yenerek puanını 16'ya çıkardı. Antrenörler Osman Yeşilmeşe ve Hüseyin Öztap'ın öğrencileri her geçen gün oynadıkları futbolla göz kamaştırıyorlar. Takıma büyük destek veren Metin Sezenbay da gerek sahada gerekse saha dışında takımı bir an olsun yalnız bırakmayarak futbolculara büyük moral veriyor. Bu arada Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan da turnuvaya katılan takımları tek tek ziyaret ederek başarılar diledi.
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Play-off’a emin adımlarla ilerliyor
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