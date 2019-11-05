Polisten öğrencileri ısıtan yardım

BUGÜN NELER OLDU

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) 'Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde 2' projesi kapsamında yardıma muhtaç çocuklara mont ve bot yardımı yaptı. 100 öğrenciye yardımda bulunan Aktaş, çocuklarının mont ve botlarını kendi elleriyle giydirdi. Yeni mont ve botlarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Kış mevsiminin gelmesiyle havalarının soğuması üzerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, dezavantajlı öğrencilerin tespit edilmesi talimatı verdi. Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri Çukurova ilçesi Salbaş İlkokulu ve Ortaokuldan 100 çocuğu belirledi. Aktaş, öğrencilere hediyelerini vermek için okulun yolunu tuttu. Sınıfa giren Aktaş, öğrencilerle tek tek sohbet etti. Aktaş, mont ve botları öğrencilere kendi elleriyle giydirerek çocuklarla bir bir ilgilendi. Öğrenciler hem duygulu hem de mutlu anlar yaşadı. Aktaş, hediyelerin dağıtımının ardından okuldan ayırılırken öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Çocuklar polisten hediye aldıkları için çok mutlu olduklarını böyle bir hediye hiç beklemediklerini kış geldiği için verilen hediyenin çok anlamlı olduğunu söyledi.