Şahinbey’den bir deste gol

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Ampute Futbol Takımı 2019- 2020 sezonuna hızlı başladı.Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon öncesinde demüzesine götüren, mutlu döndü. Mavibeyazlı ekip, karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün götürdüğü maçıattığı gollerle karşılaşmayı 10-0 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi.