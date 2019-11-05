Şahinbey’den bir deste gol

GAZIANTEP Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Ampute Futbol Takımı 2019- 2020 sezonuna hızlı başladı. Sezonun ilk karşılaşmasını deplasmanda İstanbul Esenyurt Engelliler Gücü Kulübü ile oynayan Şahinbey rakibini 10-0 mağlup etti.
Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon öncesinde de Türkiye Kupası'nı
müzesine götüren Şahinbey
, mutlu döndü. Mavibeyazlı ekip, karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün götürdüğü maçı İsmail Korkmaz, Richard Arthur Openthıl, Feyyaz Gözaçık, Serkan Dereli (2), Fatih Şentürk (3), Kudrat Khudoykulov (2)
attığı gollerle karşılaşmayı 10-0 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi.