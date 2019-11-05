Şampiyon Türkiye

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ersin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu. Toroslar Bocce Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin de aralarında olduğu 12 ülkeden 36 sporcu katıldı.
Sporcular, organizasyonun ikinci gününde en iyi skoru elde edip, finale kalabilmek için kıyasıya yarıştı.
HIRVATLARI MAĞLUP ETTILER
İnci Ece
ve Buket Öztürk
kardeşlerin temsil ettiği Türkiye, finalde Hırvatistan'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı. Organizasyonda ikinci sırayı Hırvatistan, üçüncülükleri ise Slovenya ve Arjantin paylaştı.
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen
, kıta kotalarına göre en iyi takımların bu kupada bir araya geldiğini söyledi. Organizasyona seri başı olarak katıldıklarını ifade eden Türkmen, ev sahibi olmanın avantajını da kullandıklarını dile getirdi. Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası
'nın Mersin'de güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini aktaran Türkmen, "Hırvatistan karşısında net bir oyun oynadık ve 6-0 galip gelerek şampiyonluğa ulaştık. Bu bizi oldukça mutlu etti"
diye konuştu.