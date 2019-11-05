Şampiyon Türkiye

BUGÜN NELER OLDU

ersin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu.Sporcular, organizasyonun ikinci gününde en iyi skoru elde edip, finale kalabilmek için kıyasıya yarıştı.vekardeşlerin temsil ettiği Türkiye, finalde Hırvatistan'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı, kıta kotalarına göre en iyi takımların bu kupada bir araya geldiğini söyledi. Organizasyona seri başı olarak katıldıklarını ifade eden Türkmen, ev sahibi olmanın avantajını da kullandıklarını dile getirdi.'nın Mersin'de güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini aktaran Türkmen,diye konuştu.