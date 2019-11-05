BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un taraftar gruplarından Şehrin Siyah Çocukları, Altay karşısında takımlarını ateşledi. Maç boyu susmayan Şehrin Siyah Çocukları alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu. Siyah tişörtleriyle tribünlerde siyah bir görüntü vererek dikkatleri çeken taraftar grubu, kendi tarzlarını her maçta ortaya koyuyorlar. Özellikle "Bir yanımız bomba, bir yanımız roket burası ayrı bir dünya" gibi tezahüratlarıyla Hatay'ın Suriye'deki savaştan dolayı çektiği sıkıntıları da ortaya koyuyorlar.