Tatar ve Kazakların en özel sergisi açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Viktoria Egorova, Vitalii Petrov, Rustam Gabbasov ve Kazakistanlı sanatçı Akhmetzhan Akhatbakıyev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 92 eserden oluşan dört ayrı kişisel sergi ile Kazakistanlı sanatçılar, Zhailaubay Baisalov, Fatima Moldabayeva, Khashimjan Kurbanov, Akhmetzhan Akhatbakiyev, Nina Terechshenko ve Bakhtygali Bakhtyek'in 31 eserinden oluşan Karma resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak. Sergilerin açılış töreni bugün saat 08.30'da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda yapılacak. Kazakistanlı sanatçılar eserlerinde aşk, doğa, Kazak halk masalları, doğaçlama süs ve ikonik çalışmalara yer veriyor Kazakistanlı sanatçı Nina Tereshchenko'nun eserlerinde duygusallık ön planda. Sanatçının çalışmalarında tam yaratıcı etkiyi gerektiren duygusal bir patlama var. Eserlerinin temaları dolunay altında açılan bir buket çiçek üzerine odaklanmış. Sanatçıya göre, dünyada çiçekler ve kadınlardan daha güzel bir şey yoktur. Eserlerinin hemen hepsinde aşk, hassasiyet, annelik temalarını yansıtmaya çalışır.