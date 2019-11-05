Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Çukurova’da

BUGÜN NELER OLDU

dizi akademik çalışma ve konferans için Adana'ya gelen Ulusal Bilimler Akademisi Hücre Biyolojisi Enstitüsü Müdürü (Ukrayna) ve aynı zamanda Rzeszow Üniversitesi (Polonya) Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Andriy Sibirny, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette bölümler arasında devam eden işbirliğinin yanı sıra Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Hücre Biyolojisi Enstitüsü ve Rzeszow Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Bölümü ile diğer alanlarda da ortak çalışma ve işbirliği için görüş alışverişinde bulunuldu.