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Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Çukurova’da

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Çukurova’da
BİR dizi akademik çalışma ve konferans için Adana'ya gelen Ulusal Bilimler Akademisi Hücre Biyolojisi Enstitüsü Müdürü (Ukrayna) ve aynı zamanda Rzeszow Üniversitesi (Polonya) Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Andriy Sibirny, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette bölümler arasında devam eden işbirliğinin yanı sıra Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Hücre Biyolojisi Enstitüsü ve Rzeszow Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Bölümü ile diğer alanlarda da ortak çalışma ve işbirliği için görüş alışverişinde bulunuldu.
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