Yeşilburç Vadisi turizme kazandırıldı

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kentin turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yaptırılan 2175 metre Yeşilburç Vadisi Doğa Yürüyüş Parkuru açıldı. Merkeze bağlı Yeşilburç köyü ile Paşa Bağları arasında yer alan Uzandı Vadisi'nde bulunan yürüyüş parkuru Niğde İl Özle İdaresi tarafından düzenlenmesinin ardından açılışı gerçekleştirildi. Vali Yılmaz Şimşek, yürüyüş parkurunun 3 etaptan oluştuğunu tüm etapların tamamlanmasının ardında 12 kilometre uzunluğunda Türkiye'nin en güzel doğal parkurlarından birisinin olacağını söyledi. Vali Şimşek, "Bu parkur Yeşilburç köyü ile Paşa Bağları arasında 12 kilometre uzunluğunda 3 etaptan oluşuyor. İlk etap 2175 metre uzunluğunda. Diğer parkurları da açacağız" dedi.