Ada Özkul IGCSE’de dünya birincisi oldu

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Doğu Koleji 10N Fen sınıfı öğrencisi Ada Özkul, IGCSE sınavları çerçevesinde Türkçe dalında yapılan sınavda dünya genelinde en yüksek puanı alarak dünya birincisi oldu. Ada Özkul dünya genelinde 100'den fazla ülkede uygulanan ve milyonlarca öğrencinin katıldığı IGCSE Türkçe sınavında, İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye makale çeviriminde en yüksek notu alarak 'Dünya Birinciliği' elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Akademik yetkinliğin kanıtı olarak kabul edilen olan IGCSE sınavlarında Türkçe dalında aldığı puanla İngilizce ve Türkçe kelime bilgisi ile diğer öğrencilerin önüne geçmeyi başaran Ada Özkul, dünya çapında en çok tanınan ve kabul gören sertifikasını, 12 Aralık 2019 tarihinde Pearson-Edexcel tarafından düzenlenecek "Outstanding Pearson Learner Awards" töreninde alacak. Yurtdışı eğitim olanaklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin katıldığı IGCSE programında Yakın Doğu Kolejinin yıllardır önemli başarılara imza attığını ifade eden Okul Müdürü Asım İdris, kazanılan başarıların gurur verici olduğunu söyledi.