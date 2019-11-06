Akdeniz’in standına ziyaretçi akını

BUGÜN NELER OLDU

yıl 7'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Narenciye Festivali, her yaş ve kesimden insanın katılımı ve büyük bir ilgi altında sona erdi. Adnan Menderes Bulvarı Galatasaray Meydanı üzerinde kurulan festivalde, Akdeniz Belediyesi'nin kurduğu standına ziyaretçiler adeta akın etti. Konuklar, Akdeniz Belediyesi standında ikram edilen limonataya yoğun ilgi gösterdi. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, festivalin son gününde, belediyenin standını ziyaret eden yüzlerce vatandaşa limonata ikramında bulundu. Başkan Gültak standı ziyaret eden çocuklarla da ilgilendi, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Mustafa Gültak, başkan yardımcıları ve Meclis üyeleri ile birlikte, narenciye festivalde, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Canlı Resim Çalıştayı'na da katıldı, sanatçılarla birlikte tuvalin karşısına geçip resim yaptı.