AOSB’de dersimiz: İnsan kaynakları

TÜRKİYE'NİN
en büyük dokunmuş
ve örülmüş
plastik ambalaj
üreticilerinden
Abdioğulları Plastik
Ambalaj Sanayi A.Ş
İnsan Kaynakları
departmanı, gelecekte
çalışma hayatına
girecek gençleri konuk
etti. İnsan Kaynakları
Yönetimi konusunda
düzenlenen seminere katılan,
Teknoloji Koleji öğrencileri;
çalışma dünyasının değişen
doğası gereği işe alım ve
personel seçimi, çalışanların
eğitimi, örgütsel değişim
ve organizasyonun yeniden
yapılandırılması konularında
planlama yapmak gibi önemli
bir işlev üstlenen İnsan
Kaynakları yönetimi konusunda
bilgi sahibi oldular. Adana
Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi içerisinde yer alan
Teknoloji Koleji öğrencilerini
ve öğretmenlerinin ziyaretinde
önce İnsan Kaynakları
Yönetimine ilişkin seminer
düzenlendi. Abdioğulları A.Ş
İnsan Kaynakları Yöneticisi
Işık Özdoğan Gül, yaptığı
sunumda, iş hayatının dinamikleri,
özel sektörün yeni
nesilden beklentileri ve bu
beklentileri karşılayabilmek
için hangi yetkinliklerini geliştirmeleri
gerektiği konusunda
bilgiler verdi. İnsan Kaynakları
Şefi Erhan Çoban ise, yetkinliğin
tanımını yaparak başladığı
konuşmasında, "Yetkinlik; bir
çalışanın bulunduğu pozisyonda
üstlendiği görevleri yüksek
performansla yerine getirebilmesi
için sahip olması gereken
bakış açısı, bilgi ve becerileri
yansıtan davranışlardır" dedi.