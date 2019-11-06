Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > AOSB’de dersimiz: İnsan kaynakları

AOSB’de dersimiz: İnsan kaynakları

Giriş Tarihi: 6.11.2019
AOSB’de dersimiz: İnsan kaynakları
TÜRKİYE'NİN en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş İnsan Kaynakları departmanı, gelecekte çalışma hayatına girecek gençleri konuk etti. İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda düzenlenen seminere katılan, Teknoloji Koleji öğrencileri; çalışma dünyasının değişen doğası gereği işe alım ve personel seçimi, çalışanların eğitimi, örgütsel değişim ve organizasyonun yeniden yapılandırılması konularında planlama yapmak gibi önemli bir işlev üstlenen İnsan Kaynakları yönetimi konusunda bilgi sahibi oldular. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan Teknoloji Koleji öğrencilerini ve öğretmenlerinin ziyaretinde önce İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin seminer düzenlendi. Abdioğulları A.Ş İnsan Kaynakları Yöneticisi Işık Özdoğan Gül, yaptığı sunumda, iş hayatının dinamikleri, özel sektörün yeni nesilden beklentileri ve bu beklentileri karşılayabilmek için hangi yetkinliklerini geliştirmeleri gerektiği konusunda bilgiler verdi. İnsan Kaynakları Şefi Erhan Çoban ise, yetkinliğin tanımını yaparak başladığı konuşmasında, "Yetkinlik; bir çalışanın bulunduğu pozisyonda üstlendiği görevleri yüksek performansla yerine getirebilmesi için sahip olması gereken bakış açısı, bilgi ve becerileri yansıtan davranışlardır" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AOSB’de dersimiz: İnsan kaynakları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN