AOSB’de dersimiz: İnsan kaynakları

BUGÜN NELER OLDU

en büyük dokunmuşve örülmüşplastik ambalajüreticilerindenAbdioğulları PlastikAmbalaj Sanayi A.Şİnsan Kaynaklarıdepartmanı, gelecekteçalışma hayatınagirecek gençleri konuketti. İnsan KaynaklarıYönetimi konusundadüzenlenen seminere katılan,Teknoloji Koleji öğrencileri;çalışma dünyasının değişendoğası gereği işe alım vepersonel seçimi, çalışanlarıneğitimi, örgütsel değişimve organizasyonun yenidenyapılandırılması konularındaplanlama yapmak gibi önemlibir işlev üstlenen İnsanKaynakları yönetimi konusundabilgi sahibi oldular. AdanaHacı Sabancı Organize SanayiBölgesi içerisinde yer alanTeknoloji Koleji öğrencilerinive öğretmenlerinin ziyaretindeönce İnsan KaynaklarıYönetimine ilişkin seminerdüzenlendi. Abdioğulları A.Şİnsan Kaynakları YöneticisiIşık Özdoğan Gül, yaptığısunumda, iş hayatının dinamikleri,özel sektörün yeninesilden beklentileri ve bubeklentileri karşılayabilmekiçin hangi yetkinliklerini geliştirmelerigerektiği konusundabilgiler verdi. İnsan KaynaklarıŞefi Erhan Çoban ise, yetkinliğintanımını yaparak başladığıkonuşmasında, "Yetkinlik; birçalışanın bulunduğu pozisyondaüstlendiği görevleri yüksekperformansla yerine getirebilmesiiçin sahip olması gerekenbakış açısı, bilgi ve becerileriyansıtan davranışlardır" dedi.