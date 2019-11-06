Apple’dan ceza yemişti şimdi teşekkür aldı

BUGÜN NELER OLDU

, 2015 yılında Apple'da bulduğu açık sebebiyle ceza alan Çayan Temel, bu kez tesadüfen bulduğu açıkla teşekkür maili ve 500 TL sanal bakiye kazandı. 20 yaşındaki genç yetenek Çayan Temel, 'ben açık bulacağım' diyerek bir keşifte bulunmadığını, amacının kullanıcıların zarar görmesin önüne geçmek olduğunu söyledi. Daha öncede hatalar bulduğunu ancak bu kez bulduğu sistemsel hatayı tesadüfen keşfettiğini belirten Çayan Temel, "Arkadaşımla bir iş görüşmesi yapıyordum. O esnada çağrı açıktı, telefonumun ana ekranından geziniyordum, notları aramak için. Uygulamalar klasöründen bir tanesine girdim. Telefonum dondu. Uygulamayı taşırken önüme bir hata ekranı çıktı" dedi. Temel, "Telefonum kitlendi. Apple logosu çıktı, simsiyah bir ekran, hiçbir tuş ya da dokunmatiğim çalışmıyordu. Çağrı halen aktif bir şekilde devam ediyordu. Halen görüşme sağlayabiliyordum. Sonrasında telefonumu kapatıp açtığımda düzeldi" dedi. Temel, "Bunun bir hata olduğunu gördük. Apple'ı aradım ve bildirdim. Hatayı anlattım. Sonunda bana bir teşekkür maili gönderdiler. iTunes hesabıma 500 TL bakiye yüklediler" diye konuştu. 2015 yılında bulduğu ve bu sebeple ceza yediği açıkla ilgili bilgi de veren Temel, "2015 yılında Apple'da bir hata bulmuştum. Ancak bu daha farklı bir açıktı. Limitsiz kredi transferi, uygulamaları satın almadan ücretli olan her şeyi ücretsiz gibi alabiliyor, farklı hesaplara transfer de gerçekleştirebiliyordum. Bunu da aynı şekilde Apple'a bildirdim. Ancak Apple'dan çok olumlu bir dönüş alamamıştım. Üstelik ceza yemiştim" dedi.