Çiğdem, sağlığına kavuşmak istiyor

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Gaziantep'te yaşayan Arslan ailesi, sağ kulak kepçesi olmadan dünyaya gelen 11 yaşındaki kızları Çiğdem Arslan için destek bekliyor. Ameliyatı için 160 bin liraya ihtiyaç duyan Çiğdem, arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini belirterek, hem duymak hem de utanmadan okula gitmek istediğini söyledi. Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Gökçe Arslan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Çiğdem, kulak kepçesi olmadan ve tek kulağıyla duyabilir şekilde dünyaya geldi. Aile, doğumdan bir süre sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde Arslan'ın ameliyat edilmesi için gelişimini tamamlaması, 6 yaşına kadar beklenmesi gerektiği bildirildi. Sürekli kontrollere giden ve kızlarının gelişimini tamamladıktan sonra ameliyat için gün alan aile, heyecanla bekledikleri dönemde ameliyatı yapacak doktorun hastaneden ayrılması nedeniyle operasyonun iptal edildiği haberini aldı. Yaklaşık 5 yıldır kızlarının ameliyatı için çabalayan ve Gaziantep Valiliği'nin yardım kampanyası başlattığı aile, maddi imkânsızlıklar nedeniyle yaptıramadıkları operasyonun gerçekleştirilmesi için destek bekliyor.Kızımın doğuştan sağ kulağını olmadığını belirten Gökçe Arslan, "Yıllarca kızımın ameliyat olması için uğraşıyorum. Bu ameliyat için 160 bin lira gerekiyor. 4 çocuğum var, eşim ise asgari ücretle çalışıyor. Bu parayı bulamadığımızdan dolayı ve kızımın da ameliyat olması için Gaziantep Valiliği'nden izin alarak bağış kampanyası başlattık. Hayırseverlerimizden kızımın bu ameliyatı için bize yardım etmelerini istiyorum" dedi.