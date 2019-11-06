Çocukların hayatını hiçe saydı ceza yedi

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Adana'da dört tekerlekli ATV'nin arkasına yaptırdığı römorkla öğrencilerin hayatını hiçe sayıp adeta ölüme davetiye çıkaran sürücüyü polis affetmedi. İddiaya göre Ayhan Uçak (57) ehliyeti olmamasına rağmen, dört tekerlekli ATV motorunun arkasına çakma bir römorkör takıp, bunu bir öğrenci servisine dönüştürüp, mahalledeki çocukları okula götürüp getirmeye başladı. Önceki gün yine çocukları araca bindirip Cumhuriyet İlkokuluna götüren sürücü, trafik polisleri tarafından durduruldu. Trafik polisleri sürücüden ehliyet istedi ancak olmadığı ortaya çıktı. Sürücü Uçak, aylık servis ücretinin pahalı olduğunu, bunu karşılayamadığı için hem kendi çocuğunu, hem de mahalledeki diğer yoksul aile çocuklarını gönüllü olarak okula getirip götürdüğünü söyledi.Trafik polisleri Uçak'a, Karayolu Trafik Kanunu'nda yer alan 'Araçları, motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadı dışında kullanmak ve sürülmesini izin vermek' suçundan bin 2, 'Sürücü belgesiz olarak araç kullanmaktan da 2 bin 18 olmak üzere toplam 3 bin 20 lira idari para cezası uyguladı. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı için ölüme davetiye çıkartan ATV motor ve römorkuna da el konulup, çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına çekildi.