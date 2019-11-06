Çöpler hala toplanmadı

BÜYÜK TEPKİ VAR
ADANA'NIN
Ceyhan ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın seçimlerden önce "Ceyhan çiçek gibi olacak. tertemiz sokaklar, caddeler" sözünü vermesine rağmen ilçenin çöplükten geçilmesi vatandaşların büyük tepkisine neden oluyor.
HASTALIK SAÇIYOR
DAHA
önce köylerde bir gün arayla toplanan çöpler ile moloz yığınlarının haftada bir alınması vatandaşı isyan noktasına getirdi. Öğrencilerin okula gitmek için kullandığı sokak ve caddelerdeki çöp yığınları adeta hastalığa davetiye çıkarıyor.
HEPSİ YALANMIŞ
İLÇEDE biriken çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını belirten vatandaşlar, "Evlerimizin camlarını açamaz hale geldik. Hani belediye başkanı Ceyhan'ı çiçek bahçesine çevirecekti. Hepsi yalanmış" diyerek yaşadıklarını anlattı.
SÖZLERİ HAVADA KALDI
AK Parti İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, başkan Aydar'ın verdiği sözlerin hiç birini yerine getiremediğini iddia ederek, "Ceyhan'ı çiçek bahçesine döndüreceğini söyledi maalesef çöplükten geçilmiyor. Ceyhanlıları kandırdı. Ceyhanlıların suçu neydi?" dedi.