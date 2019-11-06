Çöpler hala toplanmadı

BUGÜN NELER OLDU

Ceyhan ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın seçimlerden önce "Ceyhan çiçek gibi olacak. tertemiz sokaklar, caddeler" sözünü vermesine rağmen ilçenin çöplükten geçilmesi vatandaşların büyük tepkisine neden oluyor.önce köylerde bir gün arayla toplanan çöpler ile moloz yığınlarının haftada bir alınması vatandaşı isyan noktasına getirdi. Öğrencilerin okula gitmek için kullandığı sokak ve caddelerdeki çöp yığınları adeta hastalığa davetiye çıkarıyor.İLÇEDE biriken çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını belirten vatandaşlar, "Evlerimizin camlarını açamaz hale geldik. Hani belediye başkanı Ceyhan'ı çiçek bahçesine çevirecekti. Hepsi yalanmış" diyerek yaşadıklarını anlattı.AK Parti İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, başkan Aydar'ın verdiği sözlerin hiç birini yerine getiremediğini iddia ederek, "Ceyhan'ı çiçek bahçesine döndüreceğini söyledi maalesef çöplükten geçilmiyor. Ceyhanlıları kandırdı. Ceyhanlıların suçu neydi?" dedi.