Eğitimde yeni bir metod: Oyunlaştırarak öğrenme

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Vizetek Yayınevi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Oyun Kongresine (Gameconference'19) HKÜ ev sahipliği yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi, Kalyoncu Üstün Yetenekliler Merkezi ve Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi işbirliğiyle yapılan kongrede; oyun, oyuncak ve oyunlaştırma teması ile farklı disiplinler bir araya geldi. Uluslararası alanda ilk kez düzenlenen ve eğitim-öğretim süreçlerinde oyun, oyuncak ve oyunlaştırmanın öneminin vurgulandığı kongreye; Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete Türkiye'deki oyuncak müzelerinin temsilcileri, farklı disiplinlerden akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve alanında uzman konuşmacılar katıldı. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) gerçekleşen ve "Herkes için Her Yerde Oyun" mottolu kongrenin açılış konuşmalarını, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, Kongre düzenleme kurulu başkanı ve HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk yaptı. Türkiye'de önemli isimlerin yer aldığı kongreye; farklı ülkelerden uzman konuklar da katıldı. Eğitimde oyunlaştırmanın önemini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete: "Gaziantep ilklerin yaşandığı bir şehir. Bugün de bir ilk yaşıyoruz. Milli Eğitim'den 443 öğretmenimizin kongreye kayıt yaptırdı. Bunun önemi şu; birebir sahada uygulama içerisinde olan öğretmenlerimizin bu işin ne kadar önemli olduğunun farkına varmalarındandır" dedi. Oyun, oyunlaştırma ve eğlenmenin insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu söyleyen HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Yaşar Özbay: "Bu konudan bir kongre çıkarmak güzel bir iş. Oyun alanlarımızı nasıl oluşturmalıyız sorusunu bu dört gün içinde bulabileceğiz" dedi.HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk: "Kongrenin disiplinlerarası ve disiplinlerüstü pek çok bilimsel çalışmayla alana destek sağlayacağına gönülden inanmaktayız. Büyük bir özveri ile gerçekleştirdiğimiz kongreye; 130 öğretim elemanı, 443 öğretmen, 161 lisansüstü öğrencisi, 116 lisans öğrencisi olmak üzere 850 kişi katılım sağlamıştır" dedi.