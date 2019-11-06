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Erdemli’de çocuklara trafik eğitimi veriliyor

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 6.11.2019
Erdemli’de çocuklara trafik eğitimi veriliyor
MERSİN'DE Erdemli Belediyesi, ağaç yaş iken eğilir atasözünden yola çıkarak 2 bin metrekare alan üzerine kurduğu trafik eğitim parkurunda 7-14 yaş aralığındaki çocuklara trafik eğitimi veriyor. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Ekim ayı içerisinde 436 öğrenciye uygulamalı eğitim verildiğini söyledi. Tollu, "Toplumumuzda ve ailelerimizde parçalanmalara sebep olan trafik kazalarının önlenmesi adına, trafiğe çıkan vatandaşlarımızın araçlarını bilinçli bir şekilde kullanması için çocuklarımızı bu yaşta eğitime tabi tutup, trafik kurallarını öğretiyoruz. Biz de trafik kazalarını azaltmak adına, çocuklarımızı küçük yaşlarda eğitime tabi tutuyoruz. İnşallah bu sayede, kazalar azalacak" dedi.
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Erdemli’de çocuklara trafik eğitimi veriliyor
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