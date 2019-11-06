Galibiyeti hak etmedik

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üper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü karşısında 2-1 kazanan Gaziantep FK, galibiyet hasretine son vererek 4 hafta aradan sonra 3 puan almayı başardı. Teknik dirertör Marius Sumudica, "3 puanı hak etmediğimiz bir maçtı"
dedi. Sumudica, "Bazen futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Fiziksel olarak iyi değildik"
yorumunu yaptı.
15 PUANA ULAŞTIK, RAHATLADIK
"HAFTA içi kupa maçına çıktık ve buradaki 5-6 futbolcu oynamıştı" diye konuşan Rumen teknik adam, "Bu sebepten takımı yenileyemedim. Sakat ve cezalı çoktu. İki kadro kurmak için yeterli derinliğe sahip değilim. Son dakikada attığımız gol ile kazandık. Antrenmanda çalıştığımız organizasyondan golü bulduk, 15 puan yaptık. Takımımız çok az rahatladı"
diye konuştu.
İLK 5 HAFTA SONRASI DÜŞÜŞE GEÇTİ
BU sezon ilk kez mücadele ettiği ligde adından söz ettiren Gaziantep, 10 puan topladığı ilk 5 haftanın ardından düşüşe geçti. Ligin 5. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Gaziantep FK, ardından Göztepe (1-1), Medipol Başakşehir (1-2), Trabzonspor (1-4) ve Aytemiz Alanyaspor (1-1) müsabakalarından galibiyete çıkaramadı.
ŞİMDİ SIRADA G.SARAY VAR
MKE Ankaragücü karşısında 3 puan hasretini sonlandıran ve 4 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, 15 puanla 9. sırada yer aldı. Gaziantep FK, ligin 11. haftasında cumartesi günü Galatarasaray'ı konuk edecek. Bu zorlu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak kırmızı-siyahlı ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. Sumudica takımına, "Rakimiz hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bu bizi asla 'Yorgun olurlar'
gibi bir rehavete sürüklememeli" uyarısını yaptı.