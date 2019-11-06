Galibiyeti hak etmedik

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü karşısında 2-1 kazanan Gaziantep FK, galibiyet hasretine son vererek 4 hafta aradan sonra 3 puan almayı başardı. Teknik dirertör Marius Sumudica,dedi. Sumudica,yorumunu yaptı."HAFTA içi kupa maçına çıktık ve buradaki 5-6 futbolcu oynamıştı" diye konuşan Rumen teknik adam,diye konuştu.BU sezon ilk kez mücadele ettiği ligde adından söz ettiren Gaziantep, 10 puan topladığı ilk 5 haftanın ardından düşüşe geçti. Ligin 5. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Gaziantep FK, ardından Göztepe (1-1), Medipol Başakşehir (1-2), Trabzonspor (1-4) ve Aytemiz Alanyaspor (1-1) müsabakalarından galibiyete çıkaramadı.MKE Ankaragücü karşısında 3 puan hasretini sonlandıran ve 4 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, 15 puanla 9. sırada yer aldı. Gaziantep FK, ligin 11. haftasında cumartesi günü Galatarasaray'ı konuk edecek. Bu zorlu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak kırmızı-siyahlı ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. Sumudica takımına, "Rakimiz hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bu bizi aslagibi bir rehavete sürüklememeli" uyarısını yaptı.