Gaziantep’te polisten huzur operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

yapılan huzur operasyonunda 9 adet tarihi sikke ile çok sayıda suç aleti ve uyuşturucu madde ele geçirilirken toplam 385 kişiye adli ve idari yönden işlem yapıldı. 3-4 Kasım 2019 tarihinde Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 9 adet tarihi sikke ile çok sayıda çalıntı malzeme bulunurken 385 kişiye de işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda 42.24 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap, 6 adet tabanca, 47 adet fişek, 3 adet tüfek, yüklü miktarda sahte çek, 2 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet çalıntı cep telefonu kulaklığı, 9 adet tarihi eser sikke, 1 adet çalıntı motosiklet, 6 adet çalıntı oto teybi, 3 adet tornavida, 3 adet kapsam dışı bıçak, 1 adet çalıntı spor ayakkabı, 1 adet çalıntı kredi kartı, 1 adet çalıntı akülü vidalama seti, 1 adet çalıntı kompresör, 1 adet çalıntı akü, 1 adet trafikten men araç ve bir miktar çalıntı yaşam malzemesi ele geçirildi.